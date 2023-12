Internet

Bonn

Monopolkommission für Verzicht auf Mobilfunk-Frequenzauktion

Seit kurzem gibt es vier Handynetze in Deutschland, Nummer vier ist die Firma 1&1. Die hat große Pläne und will in Sachen Handynetz bald nachkaufen. Doch eine Mobilfunkauktion soll ausfallen. Nun meldet sich ein Beratungsorgan der Bundesregierung zu Wort.