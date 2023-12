Mobile Praxen fahren im kommenden Jahr durch Rheinland-Pfalz

Im kommenden Jahr sollen zwei mobile Arztpraxen durch Rheinland-Pfalz fahren und medizinische Versorgungslücken schließen. «Bei der Mobilen Arztpraxis handelt es sich um ein wie eine Hausarztpraxis ausgestattetes Fahrzeug», sagte der Vorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung Rheinland-Pfalz, Peter Heinz, am Mittwoch. Die mobilen Praxen sollen jeweils mit einer Ärztin oder einem Arzt sowie einem Menschen mit einer medizinischen Ausbildung besetzt sein. Die Hälfte der Investitionskosten trägt das Gesundheitsministerium.

ARCHIV – Ein Stethoskop hängt um den Hals eines Arztes. Foto: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Mainz (dpa/lrs). «Der Einsatz von Mobilen Arztpraxen in Rheinland-Pfalz bietet die Chance, akute hausärztliche Versorgungslücken zu schließen», sagte Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD). Das Angebot soll sich flexibel am Bedarf vor Ort ausrichten. Die mobilen Arztpraxen sollen tageweise und maximal für ein paar Monate an einem Ort bleiben.

Mitteilung KV & Gesundheitsministerium