Saarbrücken

Ministerpräsidentin lädt zum traditionellen Narrenempfang

Um 11:11 Uhr hat die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) knapp 300 Narren in der Staatskanzlei in Saarbrücken empfangen. An dem traditionellen Narrenempfang nahmen am Sonntag über 50 Prinzenpaare und Tollitäten aus 93 Karnevalsvereinen teil, wie die Staatskanzlei mitteilte. Sie alle gehören den Angaben nach zu den acht Regionalbezirken des Verbandes Saarländischer Karnevalsvereine e. V. (VSK). Der Narrenempfang wurde bereits 1969 vom damaligen Ministerpräsidenten Franz-Josef Röder ins Leben gerufen. Seitdem haben alle Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten den Brauch beibehalten.