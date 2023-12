Natur

Mainz

Ministerin Eder informiert über Zustand des Waldes

Klimawandel, Hitze und Trockenheit machen dem Wald in Rheinland-Pfalz zu schaffen. Das ist eine zentrale Erkenntnis auch des neuen Waldzustandsberichts für Rheinland-Pfalz, den Umweltministerin Katrin Eder (Grüne) an diesem Freitag in Mainz gemeinsam mit Fachleuten der Forschungsanstalt für Waldökologie und Forstwirtschaft im Detail vorstellen wird.