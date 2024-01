Regierung

Mainz

Ministerin berichtet über Projekte der Innovationsagentur

Mit einer Innovationsagentur sollen die Unternehmen in Rheinland-Pfalz stärker untereinander vernetzt und die Beratung für Fördermöglichkeiten verstärkt werden. Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt (FDP) berichtet an diesem Donnerstag (10.00 Uhr) in Mainz zusammen mit Geschäftsführerin Sabine Mesletzky über die Startphase und die Projekte der Innovationsagentur. Außerdem soll ein Ausblick auf die Schwerpunkte im laufenden Jahr gegeben werden. Die Gründung der Innovationsagentur war ein wichtiges Vorhaben im Koalitionsvertrag der Ampelregierung.