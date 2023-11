Wetter

Mainz/Saarbrücken

Mildes Herbstwetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Es wird regnerisch und windig in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Im Laufe des Samstags ziehe aus Westen verbreitet Regen auf, der sich ausdehne, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen in Offenbach mit. Erwartet werde mäßiger, teils frischer Wind mit auch starken und stürmischen Böen im Bergland und in Hochlagen. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen 8 und 12 Grad. Nachts sinken sie auf 9 bis 7 Grad.