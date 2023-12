DWD

Offenbach

Mild und windig: Wetter für Rheinland-Pfalz und das Saarland

Es wird stürmisch in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Zunächst gibt es in den Hochlagen der Eifel zum Mittwochnachmittag Wind mit starken bis stürmischen Böen mit Geschwindigkeiten von bis zu 70 Stundenkilometern, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. In der Nacht zum Donnerstag werden dann auch in den tieferen Lagen einzelne starke Böen mit bis zu 55 Stundenkilometern erwartet.