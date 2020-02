Archivierter Artikel vom 11.01.2020, 13:18 Uhr

Offenbach

Für die Jahreszeit zu mild

Meteorologin: Winterliches Wetter vorerst nicht in Sicht

Regen an der Küste, Sturmböen in den Mittelgebirgen, Sonne an den Alpen: Das Wetter in Deutschland gibt sich in den nächsten Tagen vielfältig – nur winterlich ist es nicht.