Deutscher Wetterdienst

Mainz

Meteorologen: Dauerregen-Unwetterlage am Freitag vorbei

Die Dauerregenphase in Rheinland-Pfalz und im Saarland geht ihrem Ende entgegen: In der Nacht zum Freitag würden nur noch geringe Niederschlagsmengen erwartet, teilte der Deutsche Wetterdienst am Donnerstagabend mit. «Damit endet heute die Dauerregenunwetterlage.» Für Freitag wird wiederauflebender Wind prognostiziert – bis zum Nachmittag gebietsweise mit starken Böen um 55 Stundenkilometer.