Ermittlungen

Germersheim

Messerangriff: Mitglied von Rockergruppe tatverdächtig

Nach einer Messerattacke am Rande einer Trauerfeier auf einem Friedhof in Germersheim hat sich der gesuchte Tatverdächtige der Polizei gestellt. Der 39-Jährige sitzt inzwischen wegen des dringenden Tatverdachts der schweren Körperverletzung in Untersuchungshaft, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mitteilten.