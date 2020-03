Archivierter Artikel vom 04.02.2020, 12:26 Uhr

Wieder Vollzeit-Politiker?

Merz lässt Bundestagskandidatur weiterhin offen

Was will Friedrich Merz? Der Ex-Unionsfraktionschef hält sich im Gespräch – mit der Ankündigung, unter Umständen für den nächsten Bundestag zu kandidieren. Immer noch gilt Merz vielen in der CDU als Hoffnungsträger.

