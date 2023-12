Tourismus

Bad Ems

Mehr Touristen in Rheinland-Pfalz

Der Tourismus in Rheinland-Pfalz erholt sich weiter. Von Januar bis Oktober zählten die Beherbergungsbetriebe im Land 7,6 Millionen Gäste und damit 8,6 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, wie das Statistische Landesamt am Freitag in Bad Ems mitteilte. Die Zahl der Übernachtungen sei um 5,6 Prozent auf 19,9 Millionen gestiegen. Das Vor-Corona-Niveau sei trotz des Zuwachses in Rheinland-Pfalz noch nicht erreicht worden. Die Gästezahlen lagen den Angaben zufolge um 5,3 Prozent niedriger. Die Übernachtungen unterschritten das Niveau im Jahr 2019 um 2,9 Prozent.