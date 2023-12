Mehr psychische Probleme bei älteren Beschäftigten

ARCHIV – Eine Mitarbeiterin in einem Büro stützt den Kopf auf die Hand. Foto: Antti Aimo-Koivisto/Lehtikuva/dpa/Illustration

Mainz (dpa/lrs). Oft leisteten gerade ältere Beschäftigte in Zeiten des Fachkräftemangels einen wertvollen Beitrag zum Erfolg des Betriebs, erklärte Landesgeschäftsführerin Dunja Kleis am Freitag in Mainz. Die Unternehmen in Rheinland-Pfalz sollten stärker in betriebliches Gesundheitsmanagement investieren. Die Krankenkasse hatte für den Report Informationen zu rund 190.000 versicherten Erwerbspersonen der Barmer aus Rheinland-Pfalz ausgewertet.

Auch unabhängig vom Alter sei der Anteil der Erwerbspersonen aus Rheinland-Pfalz mit psychisch bedingten Fehltagen im Job gewachsen, berichtete Kleis. Er habe nach der Auswertung über alle Altersgruppen hinweg im Jahr 2014 bei 6,2 Prozent und im Jahr 2021 bei 7,0 Prozent gelegen. Frauen hätten dabei mit 8,8 Prozent im Jahr 2021 deutlich öfter mindestens einen Tag wegen seelischer Leiden gefehlt als Männer (5,4 Prozent).

