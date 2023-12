Innenminister

Mainz

Mehr Geld für ehrenamtliche Feuerwehr

Ehrenamtliche Angehörige der Feuerwehr bekommen höhere Entschädigungen. Rückwirkend zum Januar 2023 erhalten sie sechs Prozent höhere Sätze, mit Beginn des neuen Jahres gibt es dann noch einmal sechs Prozent mehr, wie der rheinland-pfälzische Innenminister Michael Ebling (SPD) am Freitag in Mainz mitteilte. Eine Reihe von Positionen wie etwa Wehrführerinnen und -führer sowie ehrenamtliche Gerätewarte profitieren von einer zusätzlichen Erhöhung ihrer Entschädigungssätze um weitere 20 Prozent. Auch in der Nachwuchsarbeit gebe es in zahlreichen Positionen 20 Prozent mehr.