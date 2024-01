Tarifverhandlungen

Mainz

Mehr Geld auch für rheinland-pfälzische Landesbeamte

Die im Dezember erzielte Einigung bei den Tarifverhandlungen für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes der Länder soll in Rheinland-Pfalz auf die Beamten übertragen werden. Einen entsprechenden Gesetzentwurf billigte das Kabinett am Dienstag, wie das rheinland-pfälzische Finanzministerium in Mainz mitteilte. Er muss später noch vom Landtag beschlossen werden.