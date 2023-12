Energiekrise

Mainz

Mehr als 41 Mio. Euro Ausgleichszahlungen an Krankenhäuser

Um die Auswirkungen der Energiekrise besser bewältigen zu können, erhalten 78 rheinland-pfälzische Krankenhäuser eine individuelle Ausgleichszahlung von insgesamt mehr als 41 Millionen Euro. Mit der zweiten Ausgleichszahlung der Energiehilfen werde eine weitere Grundlage für die wirtschaftliche Stabilisierung der Krankenhäuser geschaffen, die aufgrund von Energiemehrkosten in finanzielle Schieflage geraten sind, erklärte Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) am Freitag in Mainz. Von Februar bis April diesen Jahres hatte es bereits Ausgleichszahlungen in Höhe von rund 75 Millionen Euro gegeben.