Zoll

Trier

Mehr als 300 Fahrzeuge in länderübergreifender Kontrolle

Bei einer länderübergreifenden Kontrollaktion haben Polizisten und Zöllner mehr als 500 Personen und gut 300 Fahrzeuge überprüft. Mehr als 40 Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren seien eingeleitet und mehrere Haftbefehle vollstreckt worden, teilte die Polizei in Trier am Samstag mit. Das Ziel war, zusammen gegen grenzüberschreitend agierende und reisende Diebesgruppen vorzugehen. An den Kontrollen seien Beamte aus Luxemburg und Belgien sowie Kräfte der US-Militärpolizei von der Air Base Spangdahlem in der Eifel beteiligt gewesen.