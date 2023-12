Kriminalität

Mainz

Massenschlägerei in Mainz mit rund 40 Beteiligten

Rund 40 Menschen haben sich in Mainz eine Schlägerei geliefert. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, hatten zahlreiche Zeugen am Freitagabend über den Notruf gemeldet, dass zwei Gruppen aufeinander losgingen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte seien alle Beteiligten geflüchtet. Bei der anschließenden Fahndung hätten mehrere von ihnen festgenommen werden können.