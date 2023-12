Verbände

Mainz

Marcus Walden zum neuen Präsidenten der IHK gewählt

Marcus Walden ist der neue Präsident der Industrie- und Handelskammer (IHK) für Rheinhessen. Der Vorstandsvorsitzende der Rheinhessen-Sparkasse wurde am Mittwoch bei der IHK-Vollversammlung in Mainz gewählt. Walden folgt auf Peter Hähner. Als Schwerpunkte für das Amt als ehrenamtlicher Repräsentant von 42.000 Unternehmen in der Region nannte Walden die Vorbereitung und Begleitung der Betriebe bei der digitalen Transformation und die Weiterentwicklung Rheinhessens als Fachkräfte- und Gründungsregion.