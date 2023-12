Westerwaldkreis

Montabaur

Mann wird in Auto eingeklemmt und schwer verletzt

Schwer verletzt worden ist ein 59 Jahre alter Autofahrer bei einem Unfall in der Nähe von Vielbach im Westerwald. Er kam nach Polizeiangaben am Samstagnachmittag auf einer Landstraße von der Fahrbahn ab und krachte frontal gegen einen Baum. Dabei wurde er in seinem Wagen eingeklemmt und musste von Feuerwehr musste befreit werden. Seine Verletzungen seien schwer, aber nicht lebensbedrohlich, hieß es von der Polizei. Warum der Mann den Unfall baute, ist noch unklar.