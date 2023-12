Polizei ermittelt

Neuwied

Mann soll frühere Lebensgefährtin getötet haben

Ein 34 Jahre alter Mann soll seine frühere Lebensgefährtin in Neuwied mit einem Hammer und einem Messer angegriffen und getötet haben. Wie die Staatsanwaltschaft Koblenz am Mittwoch mitteilte, habe der Mann nach der mutmaßlichen Tat am Freitag die Rettungskräfte alarmiert. Diese fanden demnach die Leiche der 48 Jahre alten Deutschen in der Wohnung.