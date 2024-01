Unfälle

Cochem

Mann gerät mit Auto in Gegenverkehr und wird schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Cochem ist ein 67-Jähriger schwer verletzt worden. Der Mann sei aus zunächst ungeklärter Ursache am Dienstag auf der Moselpromenade (B49) mit seinem Auto in den Gegenverkehr geraten und dort mit einem anderen Auto zusammengestoßen, teilte die Polizei mit. Der 67-Jährige wurde demnach schwer, der 24-jährige Fahrer des anderen Autos leicht verletzt. Beide Männer wurden ins Krankenhaus gebracht. Die Fahrbahn war eineinhalb Stunden voll gesperrt.