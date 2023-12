Gewalttat

Ludwigshafen

Mann bei Angriff auf Straße verletzt

In der Nacht zum Samstag ist ein Mann in Ludwigshafen von Unbekannten angegriffen und verletzt worden. Laut Polizei schlug ein Mann dem 39-Jährigen zunächst mehrfach gegen den Kopf. Wenig später kehrte der Unbekannte mit einem weiteren Mann zurück. Einer der Angreifer habe das Opfer mit einem unbekannten spitzen Gegenstand am Oberschenkel verletzt. Der 39-Jährige habe oberflächliche Stich- und Schnittverletzungen erlitten. Die beiden Angreifer seien in ein nahes Hotel geflüchtet und schließlich entkommen. Die Hintergründe der Tat waren zunächst unbekannt.