Mann bedroht Familie: von Spezialkräften festgenommen

Spezialkräfte der Polizei haben in Wittlich (Kreis Bernkastel-Wittlich) einen Mann festgenommen, der seine Familie bedroht und sich in einer Wohnung verbarrikadiert haben soll. Dem Einsatz am Montag sei ein Streit vorausgegangen, teilte die Polizei mit. Dabei habe der 48-Jährige seine Familienangehörigen massiv bedroht. «Zudem zeigte die Person Anzeichen einer akuten psychischen Erkrankung, welche eine Fremdgefährdung annehmen ließ», hieß es. Laut den Angaben konnten die Spezialkräfte den Mann widerstandslos in Gewahrsam nehmen, nachdem sie sich Zugang zur Wohnung verschafft hatten.