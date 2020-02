Archivierter Artikel vom 12.01.2020, 08:24 Uhr

Valletta

Nach politischer Krise

Malta bekommt neuen starken Mann – Muscat geht

In Malta steht am Sonntag fest, wer Premierminister Joseph Muscat ablösen wird. Die regierende Labour-Partei hatte am Samstag über ihren künftigen Vorsitzenden abgestimmt.