Mainz kämpft mit neuem Chefcoach Siewert gegen Abstieg

Mainz 05 will im Kampf für den Klassenerhalt mit einem Erfolg über den VfL Wolfsburg starten. Die Personallage bei den Rheinhessen hat sich verbessert.

ARCHIV – Jan Siewert, Trainer vom FSV Mainz 05. Foto: Torsten Silz/dpa/Archivbild

Mainz (dpa/lrs). Der FSV Mainz 05 will heute den Abstiegskampf in der Fußball-Bundesliga im neuen Jahr mit einem Erfolgserlebnis gegen den VfL Wolfsburg beginnen. Erstmals wird Jan Siewert als Cheftrainer an der Seitenlinie stehen. Bis zur Winterpause hatte er die Aufgabe als Nachfolger von Bo Svensson nur interimsmäßig übernommen. Nach dem Rücktritt des Dänen Anfang November holte Siewert mit dem Tabellen-16. sieben Punkte aus sieben Spielen.

Personell hat er nach der Verletzungsmisere zuletzt wieder mehr Optionen. Stefan Bell (Infekt), Jae-Sung Lee (Asien-Cup) und Nelson Weiper (Knie) stehen allerdings nicht zur Verfügung. Beim Ex-Wolfsburger Josuha Guilavogui hat er nach dessen langer Zwangspause Hoffnungen auf eine baldige Rückkehr. Dominik Kohr hingegen ist wieder einsatzbereit.

