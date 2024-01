Mainz 05 ohne Drei nach Marbella

Der FSV Mainz 05 bereitet sich in Spanien auf die Saisonfortsetzung in der Fußball-Bundesliga vor. Drei Profis fehlen allerdings.

ARCHIV – Jonathan Burkardt. Der Stürmer hat seinen Vertrag bei den Mainzern bis 2027 verlängert. Foto: Arne Dedert/dpa

Mainz (dpa/lrs). Ohne Stefan Bell, Nelson Weiper und Jae-Sung Lee ist der FSV Mainz 05 ins Trainingslager nach Marbella aufgebrochen. Abwehrspieler Bell fehlt dem Fußball-Bundesligisten wegen eines Infekts. Lee spielt mit der Nationalmannschaft Südkoreas beim Asien-Cup. Nachwuchsstürmer Weiper hat nach einem Eingriff am Knie einen Rückschlag im Reha-Training erlitten.

Die Mainzer reisten nach Club-Angaben vom Dienstag mit einem 27-köpfigen Aufgebot nach Spanien, wo sie sich bis zum Sonntag auf die Fortsetzung der Saison vorbereiten. Mit dabei ist neben den beiden neuen Co-Trainern Niko Bungert und Sören Hartung, die den zum dauerhaften Chefcoach beförderten Jan Siewert unterstützen sollen, auch Jonathan Burkardt.

Der lange verletzte Angreifer hatte am Montag seinen Vertrag bei den Rheinhessen bis 2027 verlängert. «Ich bin sehr glücklich in meinem Verein und brenne darauf, meinen Beitrag zu leisten, dass wir diese Saison in der Rückrunde gemeinsam ins Positive drehen», sagte der 23-Jährige. Im ersten Pflichtspiel nach der Winterpause empfängt der abstiegsgefährdete Tabellen-16. am 13. Januar den VfL Wolfsburg.

Clubmitteilung zu Burkardt

Mainzer Kader fürs Trainingslager