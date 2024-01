Fußball

Marbella

Mainz 05 gewinnt Test gegen Feyenoord Rotterdam

Der FSV Mainz 05 hat eine erfolgreiche Generalprobe für die Saison-Fortsetzung in der Fußball-Bundesliga gefeiert. Die Rheinhessen kamen am Samstag in einem Testspielspiel über zweimal 60 Minuten gegen den niederländischen Meister Feyenoord Rotterdam zu einem 2:1 (2:0) und holten sich Selbstvertrauen für den Kampf gegen den Abstieg.