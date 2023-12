Wetter

Ludwigshafen

Ludwigshafener Lichterzauber vom Rhein-Hochwasser betroffen

Wegen drohendem Hochwasser müssen die am Rheinufer aufgebauten Elemente des «TWL Lichterzaubers» in Ludwigshafen weichen. Sowohl der acht Meter lange Schriftzug «I love LU» als auch die begehbare Weihnachtskugel werden abgebaut, wie die Kongress- und Marketing-Gesellschaft der zweitgrößten Stadt in Rheinland-Pfalz am Mittwoch mitteilte.