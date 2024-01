Bau

Ludwigshafen

Ludwigshafen informiert über Brückenbau an Hochstraße Süd

Die Ludwigshafener Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (parteilos) stellt am Dienstag (13 Uhr) die weiteren Schritte für den Bau der neuen Brücke an der Hochstraße Süd vor. Das Projekt gilt als eines der wichtigsten Infrastrukturvorhaben der Rhein-Neckar-Region. In der zweitgrößten Stadt in Rheinland-Pfalz soll in Kürze ein spezielles Drehbohrgerät per Schwertransport eintreffen. Es wird für sogenannte Bohrpfahlarbeiten eingesetzt.