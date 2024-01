GdP-Landeschefin

Mainz

Loth: Böller-Würfe auf Einsatzkräfte nicht akzeptabel

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) macht sich wegen der anhaltenden Angriffe auf Einsatzkräfte für einen Expertenrat in Rheinland-Pfalz stark. Es sollte eine breite gesellschaftliche Debatte zu diesem Thema geben, sagte die GdP-Landesvorsitzende Stefanie Loth der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag in Mainz. Eine große fachliche Beteiligung und dabei auch mit Familien, Schulen und Vereinen sei dafür wesentlich. Der Expertenrat sollte stetig auf Basis eines objektiven und subjektiven Sicherheitsberichtes an Lösungen arbeiten.