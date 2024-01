Trier-Saarburg

Longuich

LKW mit Weintank kippt um: Behälter und Fahrer unversehrt

Ein mit einem 30.000-Liter-Tank für Wein beladener Lkw ist auf der A1 in Höhe der Anschlussstelle Longuich (Landkreis Trier-Saarburg) auf eine angrenzende Grünfläche gekippt. Wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte, blieb der Fahrer unverletzt. Auch der Tankbehälter wurde nicht beschädigt. Allerdings sei noch nicht geklärt, ob der Wein noch brauchbar ist, so ein Sprecher.