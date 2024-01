Neunkirchen

Lkw gerät ins Schlingern und kippt um: A8 gesperrt

Bei einem Unfall auf der A8 bei Neunkirchen ist ein Lkw-Fahrer schwer verletzt worden. Der Lastwagen geriet am Dienstagabend bei einer Baustelle ins Rutschen und kippte um, wie die Polizei mitteilte. Der 30-jährige Fahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die A8 bleibt zwischen den Anschlussstellen Neunkirchen Kohlhof und Neunkirchen Oberstadt in Fahrtrichtung Saarlouis voraussichtlich noch bis Mittwochmorgen voll gesperrt.