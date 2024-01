Linke fordert mehr Beobachtung der AfD vom Verfassungsschutz

Die Linke fordert eine intensivere Beobachtung der rheinland-pfälzischen AfD vom Verfassungsschutz. Auch in Rheinland-Pfalz sei die Stimmung am Kippen und die Gesellschaft bewege sich auseinander, erklärte Vorstandsmitglied Oliver Antpöhler-Zwiernik am Freitag in Mainz. Umso wichtiger sei es, dass die AfD als Verdachtsfall eingestuft und zumindest die Initiative für den Entzug der Parteienfinanzierung vom Landtag vorangetrieben werde.

Mainz (dpa/lrs). Er verwies darauf, dass die AfD in drei Bundesländern bereits als gesichert rechtsextrem eingestuft und in weiteren Bundesländern als Verdachtsfall geführt werde. Der Landesverfassungsschutz sollte die rechtsextreme Szene in Rheinland-Pfalz nicht unterschätzen.

Gegen die AfD und rechtsextreme Gruppierungen hatten am Donnerstagabend in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt rund 5.000 Menschen demonstriert. Organisiert worden war die Kundgebung unter dem Motto «Zeichen gegen rechts – Kein Platz für Nazis» von einem Freundeskreis Mainzer Studierender als Reaktion auf das Bekanntwerden eines Treffens von rechten Aktivisten mit Politikern von AfD und CDU in Potsdam.