Landkreis Cochem-Zell

Neef

Linienbus prallt gegen Auto und Blumenkübel: Fahrerflucht

Der Fahrer eines roten Linienbusses ist im Landkreis Cochem-Zell mächtig aus der Spur gekommen – und trotz verursachter Schäden geflüchtet. Er sei am Montagnachmittag zunächst «aufgrund der beengten Straßenverhältnisse» in der Ortsgemeinde Neef gegen ein geparktes Auto geprallt, teilte die Polizei am Abend mit. Dann fuhr der Bus über ein Wiesengrundstück und gegen einen Blumenkübel aus Sandstein. Dieser zerbrach. Der Busfahrer habe den Unfallort verlassen, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Nach Angaben von Zeugen hatte der Bus ein Mainzer Kennzeichen. Die Polizei sucht weitere Zeugen.