Limburger Axtmord: Urteil nach fast einem Jahr rechtskräftig

Fast ein Jahr nach Ende des sogenannten Limburger Axtmord-Prozesses, in dem der Angeklagte Imad A. unter anderem zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt und die besondere Schwere der Schuld festgestellt worden war, ist das Urteil seit einigen Tagen rechtskräftig. Während der Bundesgerichtshof sich hierzu bisher nicht offiziell geäußert hat, erklärten sowohl das Landgericht Limburg als auch der Verteidiger des Angeklagten, der Koblenzer Rechtsanwalt Wolfgang Stahl, am Mittwoch auf Anfrage, dass das Urteil nunmehr rechtskräftig ist. Beide Parteien waren am Dienstag per Post vom Bundesgerichtshof (BGH) über die Entscheidung informiert worden.

Mit Beschluss vom 8. Juni hat der 4. Strafsenat des Bundesgerichtshofes in Karlsruhe ohne Hauptverhandlung die Revision der Verteidigung, die auf 226 Seiten begründet wurde, gegen das Urteil des Limburger Landgerichts vom 3. Juli 2020 als unbegründet verworfen (Aktenzeichen: 4 StR 534/20). Verteidiger Wolfgang Stahl hatte unter anderem eine fehlerhafte rechtliche Würdigung des Limburger Landgerichts in seiner Revisionsbegründung angeführt, was letztlich aber nicht zum Erfolg führte. Damit ist das Urteil gegen seinen Mandanten Imad A. rechtskräftig. Der seinerzeit 34-Jährige, der zuletzt in Nickenich im Landkreis Mayen-Koblenz lebte, hatte am 25. Oktober 2019 seine Ehefrau mitten in Limburg auf offener Straße mit einem Audi A 6 Avant überfahren und dabei getötet, ehe er im Anschluss mit einer Axt sowie einem Beil auf sie einschlug und sie teilweise enthauptete. Die Tat hatte bundesweit für Aufsehen gesorgt. aeg