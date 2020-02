Berlin

Partei in der Krise

Laschet kandidiert für CDU-Vorsitz – Seitenhieb gegen Merz

Nach Norbert Röttgen ist jetzt auch Armin Laschet aus der Deckung gekommen. Der NRW-Ministerpräsident will CDU-Chef werden. Im Beiwagen hat er Jens Spahn. Der sagt, in einer so tiefen Vertrauenskrise müssten persönliche Ambitionen zurückstehen.

