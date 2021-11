Kreis Bad Kreuznach

Lange Staus an den Testzentren

Zu erheblichen Staus ist es am Dienstag ab 16.30 Uhr an den Corona-Testzentren in Stadt und Kreis gekommen. Am Drive-In- und Walk-In-Testzentrum auf dem Michelin-Parkplatz in Bad Kreuznach ließen sich mehrere hundert Personen testen. Der Verkehr staute sich bis weit auf die B 41 und tief in die Gensinger Straße.