Agrarpolitik

Mainz

Landwirte in Rheinland-Pfalz protestieren gegen Sparpläne

Mit Autobahnblockaden und Traktorenkonvois wollen am Montag Tausende Landwirte in Rheinland-Pfalz gegen die Sparpläne der Bundesregierung demonstrieren. Autofahrer müssen sich nach Einschätzung der Polizei vom frühen Morgen an auf erhebliche Beeinträchtigungen einstellen. Teils sollen die Zufahrten zu Autobahnen für eine bestimmte Zeit blockiert werden.