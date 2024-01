Landwirte im Saarland mit Konvois gegen Sparpläne

Saarbrücken (dpa/lrs) – Mit einer Traktoren-Sternfahrt protestieren Landwirte aus dem Saarland am heutigen Montag gegen die Sparpläne der Bundesregierung. Autofahrer müssen sich deshalb vom frühen Morgen an auf erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen im gesamten Bundesland einstellen, wie die Polizei mitteilte. Die Sternfahrt der Landwirte soll in drei Konvois zum Schlossplatz in Saarbrücken führen, wo am Montagnachmittag die Abschlusskundgebung geplant ist. Die Polizei rechnete mit rund 500 beteiligten Fahrzeugen.

«Wir streiten für den Erhalt der KFZ-Steuerbefreiung und der Agrardiesel-Rückvergütung», hieß es vom Bauernverband Saar. Die Proteste im Saarland sind Teil einer bundesweiten Aktionswoche.

Der Bauernverband will mit den Aktionen dafür sorgen, dass die Bundesregierung geplante Streichungen von Subventionen vollständig zurücknimmt. Die Ampel-Koalition von SPD, Grünen und FDP hatte am Donnerstag angekündigt, sie wolle einen Teil der angedachten Kürzungen doch nicht umsetzen. Dem Bauernverband reicht das aber nicht aus. Konkret geht es um Subventionen beim Agrardiesel, die laut den aktuellen Regierungsplänen schrittweise abgeschafft werden sollen. Die ursprünglich geplante Abschaffung der Kfz-Steuerbefreiung für Landwirtschaft und Forst ist kein Thema mehr.

Bauernverband zum Demoverlauf