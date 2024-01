Landwirte bremsen mit Protest-Konvois Verkehr aus

Plakats mit der Aufschrift „Gibt es keine Bauern mehr, bleiben eure Teller leer“ ist bei einer Kundgebung des Bauernverbandes gegen die Sparpläne der Bundesregierung an einem Traktor angebracht. Foto: Stefan Puchner/dpa

Saarbrücken (dpa/lrs) – Die Bauernproteste gegen Sparpläne der Bundesregierung haben am Montag auch im Saarland den Verkehr auf zahlreichen Strecken des Landes ausgebremst. Im Mittelpunkt der Aktion stand eine Traktoren-Sternfahrt der Landwirte, die von drei Startpunkten aus in Konvois in die Saarbrücker Innenstadt führte. Die Polizei ging von rund 1100 Landmaschinen aus, die sich an der Sternfahrt beteiligten – das waren mehr als doppelt so viele wie ursprünglich vom Veranstalter erwartet.

Am Ziel in der Landeshauptstadt sollte es am Nachmittag eine Abschlusskundgebung am Saarbrücker Schloss geben. Die Polizei musste wegen des starken Andrangs kurzfristig ihr Parkkonzept anpassen, damit die Traktoren genug Abstellflächen hatten. Die Polizei riet anderen Bürgern davon ab, mit dem Auto nach Saarbrücken zu kommen.

Die Bauern hatten am Morgen auch mit zeitweisen Blockaden unter anderem an Autobahnauffahrten im Nordsaarland den Verkehr lahmgelegt. Konvois sorgten zunächst in den Regionen Perl und St. Wendel für Behinderungen. Vereinzelt seien Kreisverkehre vorübergehend durch die Landmaschinen blockiert worden.

«Verkehrsbehinderungen sind landesweit an jeder Stelle dabei gewesen», sagte der Sprecher der Polizei am Nachmittag zum Protesttag. Es sei schon «eine große Kolonne, die sich in Richtung Saarbrücken aufgemacht hat». Außer Verkehrsstörungen «mit Stillstand für ein paar Minuten» habe es aber keine besonderen Vorkommnisse gegeben. «Es läuft alles sehr gesittet und friedlich ab. Alle sind sehr kooperationsfreudig», sagte er.

Der Bauernverband will mit den bundesweiten Aktionen dafür sorgen, dass die Bundesregierung geplante Streichungen von Subventionen vollständig zurücknimmt. Konkret geht es um Subventionen beim Agrardiesel, die laut den aktuellen Regierungsplänen schrittweise abgeschafft werden sollen. Die ursprünglich geplante Abschaffung der Kfz-Steuerbefreiung für Landwirtschaft und Forst ist kein Thema mehr.

Bauernverband zum Demoverlauf