Hochwasser

Saarbrücken

Landesamt: Hochwasserlage im Saarland entspannter

Die Hochwasserlage im Saarland hat sich nach Angaben des Landesamts für Umwelt- und Arbeitsschutz (LUA) entspannt. Nach den Pegelständen an den Flüssen Prims, Nied und Oberer Blies hätten in der Nacht auch die Pegelstände Saar und Untere Blies den Höhepunkt erreicht und seien im allmählichen Sinken, teilte die Behörde in Saarbrücken am Freitag mit. An der Saar unterschreiten die Pegelstände voraussichtlich am Samstag die Meldehöhe 1, wie es hieß.