Tarife

Mainz

Land übernimmt Tarifeinigung im öffentlichen Dienst

Rheinland-Pfalz wird das Tarifergebnis für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst der Länder auf die Beamten übertragen. Das habe das Kabinett am Dienstag entschieden, teilte das Finanzministerium in Mainz mit. Damit kommt das Ergebnis im Land rund 71.000 Landesbeamtinnen und Landesbeamten sowie Richterinnen und Richtern und etwa 10.000 Beamten in den Kommunen zugute.