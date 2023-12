Katastrophenschutz

Mainz

Land fordert Anschaffung von Katastrophenschutzfahrzeugen

Für die Beschaffung von 17 Fahrzeugen für den Sanitäts-, Betreuungs- und Verpflegungsdienst im Katastrophenschutz erhalten rheinland-pfälzischen Kommunen 869.000 Euro vom Land. «Immer wieder wird deutlich, wie wichtig ein gut funktionierender Katastrophenschutz ist», erklärte Innenminister Michael Ebling (SPD) am Dienstag in Mainz. Die Einheiten des Sanitäts-, Betreuungs- und Verpflegungsdienstes werden von den Landkreisen und kreisfreien Städten aufgestellt und meist von den in Rheinland-Pfalz tätigen Hilfsorganisationen betrieben.