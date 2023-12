Ermittlungen

Länderübergreifende Fahndung nach Geldautomatensprengern

Bislang unbekannte Täter haben am Donnerstagmorgen einen Geldautomaten nahe der luxemburgischen Grenze gesprengt. Danach seien sie mit einem «hochmotorisierten Fahrzeug» mit gelbem Kennzeichen vom Tatort in Irrel (Eifelkreis Bitburg-Prüm) geflüchtet, teilte die Polizei mit. Die Fahndung nach dem Fluchtfahrzeug läuft demnach länderübergreifend in Deutschland und Luxemburg. Die Polizei sucht Zeugen.