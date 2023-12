Kultusministerkonferenz: Saarland 2024 mit Präsidentschaft

«Bildung in Zeiten des Wandels – Transformation mutig gemeinsam gestalten»: Das ist die Leitidee, die die saarländische Bildungsministerin als neue Präsidentin auf die Fahnen der Kultusministerkonferenz schreiben will.

Saarbrücken/Berlin (dpa) – Die saarländische Bildungs- und Kulturministerin Christine Streichert-Clivot (SPD) ist am Donnerstag in Berlin offiziell zur Präsidentin der Kultusministerkonferenz (KMK) für 2024 gewählt worden. Damit übernimmt das Saarland zum fünften Mal nach 1968, 1979, 1992 und 2008 die Präsidentschaft. Statt eines eigenen Themas für ihre Präsidentschaft möchte die Bildungsministerin die KMK hinter einer Leitidee vereinen: «Bildung in Zeiten des Wandels – Transformation mutig gemeinsam gestalten».

In einer Zeit tiefer Veränderungen brauche es mehr als nur die Aneinanderreihung von Einzelthemen. Es brauche ein System, das auf wissenschaftliche Expertise setze, eigenes Handeln mutig und kritisch hinterfrage und gute Formen des Miteinanders suche, sagte die zukünftige Präsidentin.

Die Herausforderungen an die Bildungspolitik seien derzeit groß. Erst diese Woche habe die Pisa-Studie gezeigt, dass besonders in Deutschland die herkunftsbezogenen Ungleichheiten weiterhin stark ausgeprägt sind. Der allgemeine Fachkräftemangel, Lehrkräftegewinnung und -qualifizierung, die digitale Transformation des Lehrens und Lernens sowie der Umgang mit Künstlicher Intelligenz an Schulen seien wichtige Themen der KMK. Die offizielle Präsidentschaftsübergabe von Berlin auf das Saarland findet am 12. Januar 2024 in der Vertretung des Saarlandes beim Bund in Berlin statt.

