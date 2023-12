Arbeitsalltag

Mainz

Künstliche Intelligenz hält Einzug in Tourismusbranche

Die Nutzung von Künstlicher Intelligenz (KI) wird in der rheinland-pfälzischen Tourismusbranche immer bedeutender. «KI-Anwendungen halten Einzug in unsere tägliche Arbeit», sagte der Geschäftsführer der Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH, Stefan Zindler, der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. «KI wird ein Riesenthema auch im Tourismus.»