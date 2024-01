Personalien

Mainz

Krausch bleibt Präsident der Johannes Gutenberg-Universität

Georg Krausch bleibt wie erwartet Präsident der Mainzer Johannes Gutenberg-Universität. Der 62-jährige gebürtige Offenbacher wurde am Freitag vom Senat der Hochschule einstimmig bei einer Enthaltung für eine vierte Amtszeit von April 2025 bis Ende März 2031 an die Spitze der größten Uni in Rheinland-Pfalz gewählt, wie die Universität mitteilte. Der Senat folgte damit dem ebenfalls einstimmigen Votum des Hochschulrates.