«Kompletter Eispanzer»: Chaos auf mehreren Autobahnen

Die Autobahn 61 bei Rheinböllen (Rhein-Hunsrück-Kreis) ist wegen Glätte am Donnerstagmorgen in beide Fahrtrichtungen gesperrt worden. «Da ist ein kompletter Eispanzer drauf», sagte eine Polizeisprecher. Wegen der Glätte gebe es insbesondere für Lastwagen kein Vorankommen, schrieb die Polizei auf Whatsapp. Sie forderte Lkw-Fahrer auf, den nächsten Rastplatz anzufahren.

Fahrzeuge fahren bei starkem Schneefall auf der Autobahn. Foto: David Young/dpa

Mainz (dpa/lrs). Auf der A61 in Fahrtrichtung Süden bildete sich laut Polizei Koblenz zwischen Emmelshausen und Kruft ein Stau von rund 50 Kilometern. Streudienste und das Technische Hilfswerk seien im Einsatz. Die Polizei Mainz rief dazu auf, Rettungsgassen zu bilden. «Wie uns berichtet wird, kommen stellenweise weder Einsatzkräfte noch Streufahrzeuge durch.»

Auch auf anderen Autobahnen in Rheinland-Pfalz sorgte das Wetter für Chaos. Auf der A63 zwischen Alzey und Kaiserslautern gab es laut Polizei eine geschlossene Schneedecke. Mehrere Fahrzeuge seien auf dem Seitenstreifen liegengeblieben, Lastwagen festgefahren und Autos in den Graben gerutscht. Auf der A60 kam es am Donnerstagmorgen zu einem witterungsbedingten Unfall. Sie wurde zwischen Ingelheim Ost und Ingelheim West zwischenzeitlich in Richtung Bingen gesperrt. Bereits in der Nacht hatte Glatteis und Schnee zu einem kilometerlangen Stau auf der A3 geführt.