Kommunen bekommen im Februar Zusatzgeld für Geflüchtete

Das zusätzliche Geld zur Finanzierung der Aufnahme, Unterbringung und Integration von Geflüchteten dürfte im Februar kommenden Jahres an die rheinland-pfälzischen Kommunen ausgezahlt werden. Nach einer ersten Beratung der geplanten Änderung des Landesaufnahmegesetzes im Landtag an diesem Donnerstag folge im Plenum Ende Januar die zweite und dritte Beratung, sagte die SPD-Fraktionsvorsitzende Sabine Bätzing-Lichtenthäler am Montag in Mainz.